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Общество14 августа 2022 11:36

Минниханов в своем Telegram-канале поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава республики поблагодарил специалистов
Инзиля ШАКИРОВА
Минниханов отметил, что именно строители, трудясь на объектах, делают города лучше. Фото: https://president.tatarstan.ru/

Минниханов отметил, что именно строители, трудясь на объектах, делают города лучше. Фото: https://president.tatarstan.ru/

В воскресенье, 14 августа, в своем Telegram-канале глава Татарстана опубликовал поздравление в честь Дня строителя. Рустам Минниханов отметил, что в разгар сезона тысячи специалистов трудятся на объектах, делая города лучше и комфортнее.

Глава Татарстана поблагодарил каждого представителя профессии.

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