В Набережных Челнах на реке Кама утонул 31-летний мужчина

Тело передано сотрудникам полиции.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В воскресенье, 14 августа, в Набережных Челнах на реке Кама утонул мужчина 1991 года рождения. Все произошло в поселке Кумыс. Водолазы подняли тело утонувшего с глубины двух метров в 10 метрах от берега, сообщает МЧС Татарстана.
Тело передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.
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