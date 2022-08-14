В Набережных Челнах на реке Кама утонул 31-летний мужчина

Тело передано сотрудникам полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 14 августа, в Набережных Челнах на реке Кама утонул мужчина 1991 года рождения. Все произошло в поселке Кумыс. Водолазы подняли тело утонувшего с глубины двух метров в 10 метрах от берега, сообщает МЧС Татарстана.

Тело передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.

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