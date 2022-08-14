Известно, что место не было оборудовано для купания. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 12 августа, в Арском районе в реке Иске-Юрт утонул мужчина. На поиски тела выехали экстренные службы. На утро субботы, 13 августа, водолазы подняли тело мужчины 1983 года рождения с глубины семи метров в 20 метрах от берега.

Известно, что место не было оборудовано для купания. Причина происшествия и детали устанавливаются.

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