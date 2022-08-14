Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане снизился до 3,9%

С начала пандемии коронавирус был диагностировал у 154 795 татарстанцев.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Татарстане выявили 89 новых случаев COVID-19, госпитализировали 35 зараженных, выписали девять переболевших вирусом. Такие цифры в воскресенье, 14 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
С начала пандемии коронавирус был диагностировал у 154 795 татарстанцев, 150 561 из которых выздоровели, а 1 998 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 снизился до 3,9%.
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