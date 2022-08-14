Директор казанской спортшколы олимпийского резерва «Ак Буре» поднялся на Эльбрус

Павел Никулин поднялся на высоту 5642 метра. Фото: Telegram-канал @komanda_kzn

В субботу, 13 августа, в День Физкультурника, директор казанской спортивной школы олимпийского резерва «Ак Буре» Павел Никулин поднялся на Эльбрус. На высоте 5642 метра он водрузил герб Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что не всем из команды удалось дойти до самой высокой точки.

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