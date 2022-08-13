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Происшествия13 августа 2022 11:32

Мгновенная карма: в Чувашии мужчина украл чужой велосипед, упал с него и получил травмы

Злоумышленник не знал, что у «железного коня» сломаны тормоза
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина - 33-летний житель Свердловской области. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Мужчина - 33-летний житель Свердловской области. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Вечером в пятницу, 12 августа, в полицию поступило сообщение о краже велосипеда на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. Поиски злоумышленника не заняли много времени. Ведь он не знал, что у «железного коня» сломаны тормоза. Разогнавшись, мужчина упал и получил травмы. Тут-то его и увидели росгвардейцы.

На место была вызвана «скорая». После оказания медпомощи вора передали полицейским. Им оказался 33-летний житель Свердловской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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