Из 148 многоквартирных домов готовы 88. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на субботу, 13 августа, в Татарстане введено в эксплуатацию 2,2 миллиона квадратных метров жилья. Это 79,9% от запланированного на год объема, заявил в ходе совещания в Доме правительства глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

По словам министра, в лидерах - индивидуальное жилое строительство. На данный момент готовы 10 373 домов, что составляет 87% от плана. Чуть меньше готово в коммерческом строительстве - 70% от плана. По программе соципотеки в республике сдано 66%.

Отмечается также, что из 148 многоквартирных домов готовы 88 общей площадью порядка 644 тысячи «квадратов».

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