«Оскотинился народ»: в Нижнекамске пара имитировала секс на пляже, несмотря на детей вокруг

По словам очевидцев, администрация пляжа не стала останавливать мужчину и женщину. Фото: соцсети

Жители Нижнекамска стали свидетелями того, как пара имитировала секс на городском пляже. Подобное поведение земляков горожанам не понравилось, и они поспешили высказать все свое недовольство в соцсетях.

По словам очевидцев, у воды в тот момент играли дети, а администрация пляжа не стала останавливать парочку и мешать их занятию.

- Нет никакого воспитания и стыда, - прокомментировали поведение мужчины и женщины интернет-пользователи.

- Оскотинился народ, - поддержали их другие.

- Видать, проблема у обоих, - заметили третьи.

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