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Происшествия13 августа 2022 8:01

Казанец пытался спуститься из окна по связанным простыням, но сорвался

Мужчина упал с высоты четвертого этажа и получил травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел на улице Павлова.

Инцидент произошел на улице Павлова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 12 августа, казанец пытался спуститься из окна квартиры одного из домов на улице Павлова по связанным простыням. Между 4 и 5 этажами конструкция порвалась и мужчины упал вниз. Прибывшие на место медики забрали его в больницу.

На вид мужчине около 60 лет. Что побудило его попытаться покинуть квартиру столь необычным способом, пока неясно.

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