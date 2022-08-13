Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2022 7:24

В результате пожара в Верхнеуслонском районе пострадал мужчина

На улице Строителей в селе Шеланга вспыхнул частный дом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Около 15:44 в пятницу, 12 августа, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Строителей в селе Шеланга Верхнеуслонского района. Горел частный дом, рассчитанный на две семьи.

Фото: МЧС Татарстана

Пожар удалось локализировать спустя час, а ликвидировать вовсе - к 17:04. В результате ЧП пострадал 61-летний мужчина, сообщает МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram