В результате пожара в Верхнеуслонском районе пострадал мужчина

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 15:44 в пятницу, 12 августа, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Строителей в селе Шеланга Верхнеуслонского района. Горел частный дом, рассчитанный на две семьи.

Фото: МЧС Татарстана

Пожар удалось локализировать спустя час, а ликвидировать вовсе - к 17:04. В результате ЧП пострадал 61-летний мужчина, сообщает МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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