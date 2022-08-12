В Казани на берегу Волги активисты собрали 113 мешков мусора

В экомарафоне «Добро капля за каплей» приняли участие более 100 человек. Фото: eco.tatarstan.ru

12 августа в Адмиралтейской слободе на берегу Волги во время экомарафона «Добро капля за каплей», проводимого в рамках акции «Вода России», активисты смогли собрать 113 мешков мусора. В этом мероприятий приняли участие более 100 человек.

Всего за час они смогли очистить 1,5 километра береговой территории, а дайверы татарстанского отделения Русского географического общества - 1 километр дна реки. Так, участникам экологической акции удалось собрать 3 мешка с металлом, 15 мешков со стеклом, 28 мешков с пластиком и 67 мешков с прочими отходами.

Помимо этого, среди всего мусора оказались и пластиковые бутылки, рыболовные снасти – крючки, приманки и сети, которые опасны для речных обитателей. Угрозу такие находки представляют и для людей, которые решили искупаться в реке.

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