В чувашском Ядрине свалку превратят в зеленый холм

Сейчас там покрывают землю специальным материалом - геомембраной. Фото: minpriroda.cap.ru

В Ядрине продолжается чистка территории свалки, которая была закрыта более 10 лет назад. Ее планируют преобразовать в зеленый холм, сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии.

Так, в данное время проходит первый этап рекультивации. Там покрывают землю специальным материалом - геомембраной, чтобы избавиться от свалочного газа. Также используют нетканый и геотекстиль.

В этом процессе задействованы пять человек, два грузовика и три экскаватора. А сумма расходов составила около 4 миллионов рублей.

- Уже выполнено около 61% объема общих работ, - сообщает министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

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