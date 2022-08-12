«Открытие Факторинг» в первом полугодии 2022 года вдвое увеличил объем выплаченного финансирования

Банк «Открытие»

По результатам исследования Ассоциации факторинговых компаний (АФК) совокупный факторинговый портфель год к году вырос на 19%. Сделки без права регресса составляют 82,2% портфеля.

Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»:

«Реакция на снижение ключевой ставки ЦБ во втором квартале 2022 года была позитивной, активность на рынке заемного финансирования начала восстанавливаться. Спрос со стороны клиентов на продукты, позволяющие защититься от риска неплатежа покупателя, ожидаемо вырос. Мы продолжаем фиксировать положительную динамику факторингового портфеля в отчетном периоде. Нам удалось сохранить позитивную тенденцию развития клиентской базы — рост составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых клиентов увеличилось в полтора раза. Объем выплаченного финансирования за первое полугодие 2022 года по сделкам в лимите риска дебитора показал двукратный рост. Во втором полугодии драйвером развития бизнеса станет ответ потребностям клиентов через тиражирование пилотных IT-решений. Мы развиваем собственные цифровые продукты, адаптированные для оперативной интеграции новых партнеров и позволяющие привести действующих клиентов к единому формату взаимодействия. На наш взгляд, рынок факторинга способен продемонстрировать положительную динамику в 3-4 кварталах и ожидаем рост рынка в пределах 10-15% относительно начала года».

СПРАВКА

«Открытие Факторинг» (входит в Группу «Открытие») — универсальная факторинговая Компания, предлагает факторинговые решения для всех клиентских сегментов и отраслей. Член Ассоциации факторинговых компаний.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).