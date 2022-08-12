Роспотребнадзор признал в Татарстане непригодными для купания девять пляжей

На всех них вода не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Фото: МЧС Татарстана

По состоянию на 11 августа Роспотребнадзором Татарстана непригодными для купания считаются девять пляжей.

Так, пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям на следующих пляжах: «Комсомольский» (Казань), «Озеро Большое Лебяжье» (Казань), озеро «Глубокое» (Казань), в Набережных Челнах, в Лаишево, в Мамадыше, Лениногорске, в Мензелинске (на правом и левом берегу реки Мензеля) и в селе Муслюмово.

Кстати, в реке Мензеля в районе пляжа вода содержит не только стафилококки, но и цисты балантидии

Источниками его являются свиньи. Когда эта зараза попадает к человеку, то у него возникает общая интоксикация, боли в животе и диарея, а в испражнениях появляется слизь и кровь.

- С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу. Иначе возможно прободение язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения, - предупреждают в Роспотребнадзоре Татарстана.

Там также отметили, что ответственным за указанные пляжи лицам уже направлены предложения об установке там знаков «Купаться запрещено».

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