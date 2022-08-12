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Общество12 августа 2022 14:20

Роспотребнадзор признал в Татарстане непригодными для купания девять пляжей

Один даже по паразитологическим показателям
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На всех них вода не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

На всех них вода не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Фото: МЧС Татарстана

По состоянию на 11 августа Роспотребнадзором Татарстана непригодными для купания считаются девять пляжей.

Так, пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям на следующих пляжах: «Комсомольский» (Казань), «Озеро Большое Лебяжье» (Казань), озеро «Глубокое» (Казань), в Набережных Челнах, в Лаишево, в Мамадыше, Лениногорске, в Мензелинске (на правом и левом берегу реки Мензеля) и в селе Муслюмово.

Кстати, в реке Мензеля в районе пляжа вода содержит не только стафилококки, но и цисты балантидии

Источниками его являются свиньи. Когда эта зараза попадает к человеку, то у него возникает общая интоксикация, боли в животе и диарея, а в испражнениях появляется слизь и кровь.

- С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу. Иначе возможно прободение язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения, - предупреждают в Роспотребнадзоре Татарстана.

Там также отметили, что ответственным за указанные пляжи лицам уже направлены предложения об установке там знаков «Купаться запрещено».

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