В Татарстане на реке Казанка нашли «молочные берега»

Специалисты взяли пробы воды для исследования. Фото: eco.tatarstan.ru

Жители села Чурилино Арского района сообщили в Минэкологии Татарстана о том, что рядом с ними в реке Казанка вода приобрела странный молочный цвет. На место выехали специалисты ведомства.

Так сотрудники лаборатории экологического надзора подтвердили, что цвет воды изменился. Также они установили, что при этом замора рыбы в реке не произошло.

Произведен отбор проб воды в указанном местными жителями месте, а также в 500 метрах от места сброса сточных вод, который осуществляет ООО «Водоканал-Сервис» города Арск, а также в самом месте сброса, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Та отметили, что результаты анализа проб воды станут известны в течение ближайших семи дней.

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