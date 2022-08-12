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Происшествия12 августа 2022 13:41

В казанском поселке Юдино загорелись резиновые покрышки

Пожар произошел на территории заброшенного здания по улице Революционная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Около 15:20 в экстренные службы поступило сообщение по пожаре на улице Революционная в казанском поселке Юдино. Прибывшие на место пожарные установили, что на территории заброшенного здания там загорелись использованные резиновые покрышки.

Огонь удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

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