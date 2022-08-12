В Набережных Челнах временно ограничат движение авто и трамваев

Дороги в городе будут перекрываться в период с 15 августа по 8 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 15 августа по 8 сентября в Набережных Челнах будут частично ограничивать движение автомобилей и трамваев. Дело в том, что в это время в городе будут проводить работы по реконструкции тепловода.

Так, с 15 по 18 августа будет перекрыта улица Виктора Полякова со стороны 63 комплекса, с 20 по 23 августа - проспект Ямашева со стороны 63 комплекса, а с 4 по 8 сентября - проспект Ямашева со стороны 52 комплекса. Что касается движения трамваев, то оно будет закрыто на перекрестке Яшьлек-Московский с 19:00 26 августа до 4:00 3 сентября. Об этом горожан заранее предупреждают Набережночелнинские тепловые сети.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram