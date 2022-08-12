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Происшествия12 августа 2022 15:02

Жителя Чувашии подозревают в избиении ветерана Великой Отечественной войны до смерти

По версии следствия, злоумышленник был пьян
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло 10 августа в селе Красные Четаи Красночетайского района.

Преступление произошло 10 августа в селе Красные Четаи Красночетайского района.

Фото: Олег ЗОЛОТО

70-летний житель села Красные Четаи Красночетайского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 92-летней родственнице, вследствие чего та скончалась. Женщина была ветераном Великой Отечественной войны.

По версии следствия, 10 августа пьяный мужчина напал на потерпевшую, с которой проживал в одной квартире, на почве личных неприязненных отношений. Он несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и туловищу. Травмы женщины оказались смертельными.

- Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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