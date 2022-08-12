В Татарстане полицейские помогли травмированному ребенку добраться до больницы

За помощью к автоинспекторам обратилась мать малыша. Фото: скриншот

Автоинспекторы Роман Асхадуллин, Ильназ Шавалиев и Адель Хисматуллин находились на 808 километре автодороги М7 Волга, когда к ним подошла женщина с двухлетним ребенком на руках. Она объяснила, что в деревне ее сын упал в погребную яму, получил черепно-мозговую травму и потерял много крови. Ему требовалась срочная помощь медиков.

Полицейские сообщили о ситуации дежурному, после чего сопроводили мать с ребенком в ближайшую больницу на патрульном авто, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, сообщает МВД Татарстана.

Таким образом пострадавший мальчик был оперативно передан врачам.

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