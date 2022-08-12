Украденного у матери в Казани ребенка нашли в Нижнем Новгороде вместе с отцом

Машину, в которой они ехали, остановили сотрудники ГИБДД. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Благополучно завершилась история с «похищением» ребенка у матери в Казани. Вечером 10 августа отец мальчика после разрыва вызвал свою супругу поговорить на улицу. Ничего не подозревающая женщина вышла вместе с двухлетним сыном, которого перевозила в коляске. Ее встретил муж и его отец – дедушка ребенка. Неожиданно они выхватили ребенка и уехали на машине.

Вызванные на место происшествия полицейские вычислили госномер автомобиля на котором увезли мальчика и передали ориентировку всем постам. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что «похитители» едут в сторону Нижнего Новгорода. Информацию об этом передали местным сотрудникам ГИБДД.

Те дождались, когда машина приедет в город, и задержали ее вместе с водителем и пассажирами. Ребенка изъяли и передали матери. Сейчас по данному факту идет полицейская проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД Казани.

Отметим, что родители мальчика не находятся в официальном разводе. Поэтому, по сути, имеют равные права на ребенка.

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