В двух районах Татарстана выявили очаги африканской чумы свиней

Карантин на этих определенных территориях будет действовать до особого распоряжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане выявили три очага африканской чумы свиней: один - в Вернеуслонском, два - в Спасском районах. В связи с этим власти ввели карантин на территории КФХ «Пашков Сергей Игоревич» в селе Кильдеево, на части охотничьего хозяйства «Куйбышевское» и в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Коминтерн. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Еще 22 района попали в зону наблюдения. В их числе: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский и Чистопольский.

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