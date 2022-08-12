В Татарстане осудили троих полицейских, которые повесили уголовное дело на невиновного

Данный приговор не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах суд признал троих полицейских виновными в превышении должностных полномочий. Одного из них приговорили к 3 годам и 8 месяцам, второго – 1,5 годам, а третьего – к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима. Их также лишили права занимать должности во власти и правоохранительных органах.

- Фигуранты дела свою вину так и не признали. Приговор в законную силу не вступил. Обжалован, - сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

В ходе процесса было доказано, что полицейские хотели выслужиться перед начальством. Желание было настолько велико, что они решили сами преступить закон. Так, чтобы повысить показатели своей работы по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, они решили повесить уголовное дело на невиновного. Жертву долго не искали. Взяли в оборот местного жителя, который был не раз судим. Расчет был прост раз имел проблемы с законом, значит в виновности такого человека никто не усомнится. А дальше пошли угрозы. Полицейские склоняли ими мужчину оговорить себя ну или сделать это другим невиновным.

Вот только потерпевший после угроз доложил на полицейских в отдел собственной безопасности МВД Татарстана. После проведенной коллегами проверки правоохранители сами стали фигурантами уголовного дела.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram