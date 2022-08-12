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Общество12 августа 2022 11:14

На ремонт и строительство дорог Татарстана в 2022 году выделено 60,5 миллиарда рублей

Большая часть этой суммы - деньги из федерального бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На данный момент запланированные дорожные работы выполнены на 44%.

На данный момент запланированные дорожные работы выполнены на 44%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что на ремонт и строительство дорог Татарстана в 2022 году потратят 60,5 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Большая часть этой суммы - 28 миллиардов - выделена из федерального бюджета, а оставшиеся 1,25 миллиарда - из муниципальных. Такие цифры журналистам назвал замглавы Минтранспорта республики Артем Чукин.

По его словам, на эти деньги в регионе планируется построить 52,2 километра дорог, а еще 610 километров - отремонтировать. По данным на 12 августа эти цели выполнены более чем на 44%.

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