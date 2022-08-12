Осужденный за финансирование терроризма житель Татарстана стал фигурантом новых уголовных дел

Ранее мужчина был приговорен к трем годам колонии, но теперь срок может быть увеличен. Фото: Тимур ХАНОВ.

В отношении жителя Татарстана, который отбывает наказание за финансирование терроризма, возбудили еще два уголовных дела по статье «Содействие террористической деятельности». Выяснилось, что мужчина совершил еще пару денежных переводов участникам запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Таким образом он пытался оказать им материальную помощь, сообщает УФСБ по республике.

Отметим, что в 2020 году мужчина был осужден в Екатеринбурге за перевод этой же организации 29 тысяч рублей. В колонии общего режима он должен был провести три года, но теперь этот срок может быть увеличен.

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