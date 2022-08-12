В 2023 году в Казани отремонтируют мост «Миллениум»

В текущем году реконструкция коснулась 12 мостов Татарстана.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стало известно, что в 2023 году в Казани планируется отремонтировать мост «Миллениум». Там необходимо восстановить систему водоотведения, сообщил журналистам технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Кунаков.
Он также напомнил, что в текущем году реконструкция коснулась 12 мостов Татарстана общей протяженностью 697 метров. Девять из них уже введены в эксплуатацию.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» республика собирается привести в порядок 327 аварийных мостов. На это будет потрачено порядка 16 миллиардов рублей.
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