В Татарстане экс-полицейского отправили в колонию за мошенничество с деньгами мировой судьи

Преступление произошло еще 2017 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Татарстане экс-инспектор ДПС признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что в 2017 году он согласился помочь мировой судье участка №1 Кировского района Казани избежать уголовной ответственности, если та передаст через него «нужным людям» пять миллионов рублей. Женщина обвинялась в покушении на посредничество во взятничестве.
Судья передала полицейскому деньги, но все равно была признана виновной и приговорена к четырем годам колонии. Уже после вынесения приговора она сообщила о передаче денег полицейскому.
В итоге бывший автоинспектор получил пять лет колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по республике.
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