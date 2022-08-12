«Открытие Авто»: в июле подешевела четверть из 20 наиболее популярных автомобилей

Банк «Открытие»

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и НАПИ проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в июле 2022 года. Пять из 20 наиболее популярных моделей автомобилей стали доступнее. Еще 14 машин сохранили ценники июня. Из тренда выбился только подорожавший кроссовер Kia Sportage. В августе ожидается аналогичное точечное снижение цен.

Сразу стоит отметить, что причина подорожания всегда популярного Kia Sportage – это долгожданный приход на рынок модели нового поколения, которая стала больше, вместительнее и лучше оснащенной по сравнению с предшественницей. По сути, из класса компактных кроссоверов он переместился на ступеньку выше – в среднеразмерные. По нынешним временам это более чем достаточное оправдание подорожания почти на 300 тысяч рублей или на 10%. К слову, машина прежнего поколения без малейших обновлений прибавила за полгода 23,5% – с 2,37 миллиона рублей в январе до 2,92 миллиона в июне.

Оказавшийся лидером нашего рейтинга Haval Jolion отметился в июле средней ценой в 2,25 миллиона рублей. Это на 6% ниже, чем в июне. Возможно, именно это стало одной из причин того, что китайский «паркетник» по итогам второго месяца лета укрепился на пятом месте по продажам в абсолютном зачете моделей. Напомним, что до этого момента модель очень существенно прибавила в цене - 44% по итогам перового полугодия 2022.

«Кровный» родственник Haval, вседорожник модели F7, пытался в июле привлечь ценой, которая оказалась почти на 80 тысяч рублей или на 3% меньше июньской. Однако в абсолютных цифрах средний ценник по-прежнему выглядит малопривлекательным для большинства клиентов – 2,92 миллиона рублей. Машина, которая еще в начале текущего года стоила порядка двух миллионов, пока неизбежно теряет потенциальных покупателей.

В свою очередь, два других «китайца», вошедших в наш рейтинг – Geely Coolray (2,58 миллиона руб.) и Chery Tiggo 8 Pro (3,62 миллиона) - становиться дешевле и вовсе отнюдь не спешили.

А вот по Skoda Rapid (1,23 миллиона) можно второй месяц подряд наблюдать тенденцию снижения цены. В июле корректировка составила 4,2%. Другой вопрос, что у дилеров этих машин осталось немного – всего несколько сотен на всю Россию. По сути, мы наблюдали распродажу остатков некогда одной их самых востребованных моделей размерного класса B.

И наконец, замкнули «пятерку» подешевевших машин две модели Lada - Niva Legeng (947 тыс. руб., - 1,46%) и Granta (869 тыс. руб., – 0,45%). Здесь незначительное снижение цены обеспечили «раздетые» комплектации Classic. Обе модификации сейчас делают кассу заводу.

Другая, еще весной самая популярная модель АвтоВАЗа, Lada Vesta также не подешевела за второй месяц лета: ее средняя цена сохранилась в июле на отметке в 1,38 миллиона рубелей. Запасы дорестайлинговых машин данной модели постепенно заканчиваются даже у самых рачительных дилеров. При этом завод в Ижевске в июле успел выпустить лишь несколько сотен Lada Vesta уже в обновленном кузове, но на этом сборка окончательно остановлена. Те дилеры, которые уже получили эти машины, выставили их с заоблачными ценниками под два миллиона рублей. Так как новых поставок Vesta до 2023 года скорее всего не будет, то снижения цен по ней ожидать не стоит. Не уменьшалась, но и не повышалась цена на две другие тольяттинские модели - Lada Largus (1,36 миллиона) и Lada Niva Travel (1,16 миллиона).

Жаль, но UAZ Patriot, который так же, как Granta и Niva Legend, стали собирать в «оптимизированных» комплектациях, пока так и не добрался до дилеров. По крайней мере, в июле снижения средней цены не случилось и по этой модели.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за июль 2022 года. Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

Малолитражки Kia Rio и Rio X, Hyundai Solaris и Renault Logan всё реже, но еще можно найти в салонах. Средняя цена в 1,3-1,6 миллиона по ним не менялась. «Заморожены» ценники были и на популярные корейские кроссоверы и седаны – два Kia, Seltos и Cerato, два Hyundai, Creta и Tucson.

Подорожания автомобилей, которое рынок обычно переживал в преддверии осени, в этом году скорее всего не будет. Цены на многие модели уже итак находятся на заградительном уровне. В то же время дефицит, сохраняющийся на рынке, не дает предпосылок к тому, что последний месяц лета принесет и сколько-нибудь существенное удешевление большинства машин. Во многих случаях новые автомобили если и станут доступнее, то только точечно. Как, например, это делают китайские марки, нащупавшие «потолок» спроса в прежние месяцы. Кроме того, те дилеры, финансовое состояние которых будет неизбежно требовать пополнения запасов оборотных средств, могут чаще пойти на уступки клиентам за счет снижения своей маржинальности сделок. Положительную роль в снижении конечных розничных цен может сыграть и увеличение конкуренции в сегменте китайских машин. Однако на рекомендуемых розничных ценах импортеров из Поднебесной это вряд ли отразится.

СПРАВКА

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).