Власти Чебоксар потратят миллион рублей на покупку новых камер для ловли нарушителей ПДД

Техника будет установлена в течение месяца со дня подписания контракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Чебоксар собираются потратить 1,1 миллиона рублей на покупку и монтаж комплекса устройств видеонаблюдения. Делается это из-за того, что местные автомобилисты стали все чаще нарушать правила использования платных стоянок и парковаться на газонах. Соответствующий тендер Земельного управления города опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, комплекс должен представлять из себя две камеры для распознавания номеров машин и фиксации нарушений. Устройства должны быть оснащены приложением, посредством которого будет доступна связь с оператором

Подрядчик должен будет выполнить работу в течение месяца со дня подписания контракта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram