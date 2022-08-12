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Общество12 августа 2022 9:50

Власти Чебоксар потратят миллион рублей на покупку новых камер для ловли нарушителей ПДД

Горожане стали все чаще бросать машины на газонах и нарушать правила платных парковок
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Техника будет установлена в течение месяца со дня подписания контракта

Техника будет установлена в течение месяца со дня подписания контракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Чебоксар собираются потратить 1,1 миллиона рублей на покупку и монтаж комплекса устройств видеонаблюдения. Делается это из-за того, что местные автомобилисты стали все чаще нарушать правила использования платных стоянок и парковаться на газонах. Соответствующий тендер Земельного управления города опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, комплекс должен представлять из себя две камеры для распознавания номеров машин и фиксации нарушений. Устройства должны быть оснащены приложением, посредством которого будет доступна связь с оператором

Подрядчик должен будет выполнить работу в течение месяца со дня подписания контракта.

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