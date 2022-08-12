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Здоровье12 августа 2022 8:33

В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, за сутки выявили еще 85

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу остается на уровне 4,8%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Госпитализация накануне потребовалась 55 зараженным жителям республики.

Госпитализация накануне потребовалась 55 зараженным жителям республики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19, госпитализировали 55 зараженных и выписали 11 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 12 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус диагностировали 154 619 татарстанцам, 150 544 из которых выздоровели, а 1 997 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

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