Минниханов встретился с Героями России, которые вернулись в Татарстан со спецоперации на Украине

Раиль Габдрахманов и Иван Додосов служили в Донбассе и скоро вернутся в строй. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 12 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Героями России, которые вернулись со спецоперации на Украине, Раилем Габдрахмановым и Иваном Додосовым. Руководитель республики поблагодарил военнослужащих за верность Родине, а их родителей - за воспитание достойных защитников Отечества.

Напомним, Героев России торжественно встретили в казанском аэропорту накануне. Татарстанцы несли службу в Донбассе и почти год не видели своих родных. После нескольких недель отдыха в кругу семьи они вновь вернутся в строй.

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