В Татарстане выставили на торги Васильевский стекольный завод со всем его оборудованием

Аукцион будет проходить вплоть до 24 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане выставили на торги Васильевский стекольный завод, который расположен в 40 километрах от Казани, на левом берегу реки Волга. Начальная цена лота - 287 миллионов рублей, сообщает Российский аукционный дом.

Покупатель получит 21 производственно-скадское здание общей площадью порядка 27,9 тысячи квадратных метров, 11 земельных участков площадью 14,6 гектара, а также движимое имущество и оборудование предприятия. Сейчас все это находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов.

Торги будут проходить вплоть до 24 октября.

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