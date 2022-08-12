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Общество12 августа 2022 7:27

В Татарстане выставили на торги Васильевский стекольный завод со всем его оборудованием

Начальная цена лота составляет 287 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Аукцион будет проходить вплоть до 24 октября.

Аукцион будет проходить вплоть до 24 октября.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане выставили на торги Васильевский стекольный завод, который расположен в 40 километрах от Казани, на левом берегу реки Волга. Начальная цена лота - 287 миллионов рублей, сообщает Российский аукционный дом.

Покупатель получит 21 производственно-скадское здание общей площадью порядка 27,9 тысячи квадратных метров, 11 земельных участков площадью 14,6 гектара, а также движимое имущество и оборудование предприятия. Сейчас все это находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов.

Торги будут проходить вплоть до 24 октября.

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