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Общество12 августа 2022 7:11

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев рассказал Путину о республике и своей работе там

Среди важных сейчас направлений деятельности он отметил развитие туризма, сферы здравоохранения и IT-отрасли
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Встреча прошла в онлайн-формате. Фото: правительство Марий Эл

Встреча прошла в онлайн-формате. Фото: правительство Марий Эл

11 августа врио главы Марий Эл Юрий Зайцев рассказал Президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и своей работе там. Он отметил, что собирается сделать акцент на развитии в республике туризма, сферы здравоохранения и IT-отрасли. Кроме того, там необходимо модернизировать взетно-посадочные полосы, отреставрировать «Замок Шереметьевых», отремонтировать акушерско-физиологический корпус Перинатального центра и привести в порядок дороги. На последнее местные власти уже выделили более 200 миллионов рублей.

Говоря о сельском хозяйстве Марий Эл, Зайцев заявил, что эта отрасль развивается сильнее и динамичнее остальных.

Путин, в свою очередь, обратил внимание собеседника на вопросы экологии, качества воды и количества аварийного жилья в республике.

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