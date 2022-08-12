В Казани ищут 20-летнего парня, который пропал в начале августа

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани идут активные поиски 20-летнего Айрата Майсарова. Молодой человек перестал выходить на связь с родными 2 августа. С тех пор о его местоположении не известно ничего, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Айрат ростом около 185 сантиметров имеет нормальное телосложение и темно-русые волосы. Во что он был одет в день пропажи неизвестно.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700- 54-52.

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