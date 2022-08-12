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Происшествия12 августа 2022 6:20

В одном из отелей Набережных Челнов обнаружен мертвым студент-иностранец

Молодому человеку было 25 лет, он учился на филолога
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сообщается, что в одном из номеров отеля «Арбат» на улице Академика Королева в Набережных Челнах обнаружено тело молодого мужчины. Это 25-летний студент филологического факультета НГПУ, который приехал в Татарстан из Эквадора. Признаков насильственной смерти на нем не выявлено, пишут chelny-biz.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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