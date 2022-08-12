В одном из отелей Набережных Челнов обнаружен мертвым студент-иностранец

Подробности произошедшего устанавливаются.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сообщается, что в одном из номеров отеля «Арбат» на улице Академика Королева в Набережных Челнах обнаружено тело молодого мужчины. Это 25-летний студент филологического факультета НГПУ, который приехал в Татарстан из Эквадора. Признаков насильственной смерти на нем не выявлено, пишут chelny-biz.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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