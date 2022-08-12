Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 6:01

В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Бугульмы

Прощание с Максимом Малючевым состоится 13 августа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчине было 34 года.

Мужчине было 34 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бугульмы Максим Малючев, который вызвался туда добровольцем. Мужчине было 34 года. Прощание с ним состоится в субботу, 13 августа, в городском Доме Техники, сообщает «Татар-информ».

Напомним, ранее сообщалось о гибели на Украине пенсионера-добровольца из Актанышского района Артура Камалова. 54-летний мужчина некогда служил в ДПС, а 30 июня вызвался поехать на спецоперацию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram