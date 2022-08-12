В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Бугульмы

Мужчине было 34 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бугульмы Максим Малючев, который вызвался туда добровольцем. Мужчине было 34 года. Прощание с ним состоится в субботу, 13 августа, в городском Доме Техники, сообщает «Татар-информ».

Напомним, ранее сообщалось о гибели на Украине пенсионера-добровольца из Актанышского района Артура Камалова. 54-летний мужчина некогда служил в ДПС, а 30 июня вызвался поехать на спецоперацию.

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