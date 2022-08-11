В Казани за один день 129 человек сдали 58 литров крови

Новичкам вручили свидетельства о вступление в ряды доноров, а тех, кому это уже не впервой, подарили памятные сувениры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столица Татарстана присоединилась к всероссийской акции «Культура донорству». Организатором мероприятия стал Республиканский центр крови республики совместно с АНО «Добрая Казань». Так, всего за один день 129 человек сдали 58 литров крови.

Новичкам вручили свидетельства о вступление в ряды доноров, а тех, кому это уже не впервой, подарили памятные сувениры.

Помимо этого, все участники акции зарегистрировались на сайте donorsearch.org и получили 50-процентную скидку на приобретение билетов для посещения Государственного музея изобразительных искусств до конца 2022 года.

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