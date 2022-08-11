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Происшествия11 августа 2022 15:59

В Казани на улице Аделя Кутуя автобус врезался в бетонное ограждения, пострадал мужчина и ребенок

Мальчика с различными травмами увезли в ДРКБ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ребенка увезли с места ДТП с подозрением на сотрясение головного мозга и травмой живота.

Ребенка увезли с места ДТП с подозрением на сотрясение головного мозга и травмой живота.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот четверг, 11августа, в столице Татарстана произошла авария с участием автобуса. Общественный транспорт врезался в бетонное ограждение. В результате чего травму руки получил 57-летний мужчина. Также в автобусе пострадал и 8-летний мальчик. Его с подозрением на сотрясение головного мозга и травмой живота увезли на «скорой» в ДРКБ.

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