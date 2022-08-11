Территория Татарстана увеличилась после утверждения новых границ с Оренбургской областью

Изначально на границе было выявлено 55 спорных участков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены данные о прохождении границы между Татарстаном и Оренбургской областью. Ее общая протяженность 195 километров и проходит по территории Бугульминского и Бавлинского районов Татарстана.

- Изначально на границе было выявлено 55 спорных участков. В частности, крупные неучтенные территории общей площадью 139 гектаров, образованные в результате расхождения границ по картам. Учитывая, что данные территории не использовались Оренбургской областью и на ней нет зарегистрированных кадастровых участков, было принято решение об отнесении их к Татарстану, - отметил директор Фонда пространственных данных республики Айрат Усманов.

Данное решение зафиксировано в пописанном соглашении между Татарстаном и Оренбургской областью.

Как, в свою очередь, сообщил глава Росреестра Татарстана Азат Зяббаров, также подписаны соответствующие соглашения об установлении границ республики с Башкортостаном и Чувашией, в скоре аналогичные документы будут подписаны и с Марий Эл и Самарской областью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram