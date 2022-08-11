Natura Siberica представляет новую парфюмированную коллекцию уходовой косметики – Mystic Sardaana

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Лилия Сардаана или даурская лилия — цветок счастья символ красоты природы Якутии, долгожданного лета и благополучия. Сардаана – это уникальная лилия, приспособившаяся к суровому якутскому климату. Её экстракт в коллекции Mystic Sardaana придаст вам энергии и свежести утром и даст возможность расслабиться после тяжелого дня.

Natura Siberica не просто создаёт косметику на основе уникальных сибирских и дальневосточных растений, но и работает над восстановлением удивительной сибирской и якутской флоры. В этом году на базе Ботанического сада Якутска был построен питомник даурской лилии, из которого новые саженцы лилии будут снова перебираться в дикую природу. Этой весной с высадкой лилий в дикой природе и питомнике Ботанического сада научным сотрудникам помогали дети республиканского дома-интерната Якутска.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Mystiс Sardaana

Каждый продукт коллекции Mystic Sardaana создавался для того, чтобы вы могли насладиться нежностью короткого якутского лета, согревающего этот суровый край яркой вспышкой удивительных цветущих степей и якутской тундры.

Познакомьтесь с коллекцией, вдохновленной якутским летом. С помощью наших скрабов, специальной соли для ванной, шампуней, бальзамов, мыла и кондиционеров для роскошного и доступного ухода вы окунетесь в волшебный и мистический мир якутского праздника природы и тепла.

- BATH &SHOWER EXСEPTIONAL RITUAL: Аромат цветов нежной и изысканной Сардааны проникает прямо в сердце, наполняя его искрящимся счастьем и радостью ожидания яркого северного лета, пленяет и увлекает в далекие экспедиции по неизведанным местам.

- SENSUAL TEXTURE & LUXURY AROMA: Роскошные ароматные текстуры линии для ухода за телом NATURA SIBERICA Mystic Sardaana создавались на редких, и оттого ещё более ценных, компонентах Якутии.

С помощью Mystic Sardaana можно оказаться в краю мамонтов, ледяных пустынь, впечатляющих рек, горных цепей и могучего Северного Ледовитого океана. При этом ваше мистическое путешествие будет сопровождаться тонким ароматом летней якутской поляны, над которой царствует символ якутского лета – Sardaana.