«Рубин» подписал договор с иракским защитником Али Аднаном

Он является левым защитником и полузащитником. Фото: rubin-kazan.ru

28-летний иракский защитник Али Аднан перешел в казанский «Рубин» в статусе свободного агента. Клуб заключил с ним контракт на один год с возможностью продление на такой же срок, -сообщает пресс-служба «Рубина».

Для справки, Али Аднан левый защитник и полузащитник. Выступал за такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Аталанта», а также «Ванкувер», турецкий «Ризеспор», датский «Вайле» и национальную сборную Ирака. В составе последней футболист сыграл 83 матча, в которых забил пять голов.