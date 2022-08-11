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Происшествия11 августа 2022 15:12

В Нижнекамске полицейские ищут неизвестного, который обворовал автомобиль Hummer

В момент совершения преступления иномарка была припаркована
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Располагающих информацией о данном лице просьба позвонить по телефонам: 8-987-299-43-97 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Располагающих информацией о данном лице просьба позвонить по телефонам: 8-987-299-43-97 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

В ночь на 9 августа в Нижнекамске неизвестный мужчина залез в чужой автомобиль Hummer, который был припаркован во дворе дома №76 на проспекте Химиков. Оттуда злоумышленнику удалось похитить имущество на суму 17 тысяч рублей, сообщает УМВД Нижнекамска.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск подозреваемого.

- Располагающих информацией о данном лице просьба позвонить по телефонам: 8-987-299-43-97 или 102. Конфиденциальность гарантируется, - обращается к местным жителям УМВД Нижнекамска.

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