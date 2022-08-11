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Общество11 августа 2022 14:50

В Казани водителя красного Lamborghini арестовали на 12 суток

Дорогую иномарку сотрудники полиции остановили в центре города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
перед этим дорогая иномарка была помещена на штарфстоянку.

перед этим дорогая иномарка была помещена на штарфстоянку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек, который сел за руль красной Lamborghini без водительских прав, по решению мирового судьи получил 12 суток административного ареста. Напомним, дорогой спорткар сотрудники ГИБДД остановили за нарушение Правил дорожного движения в центре Казани на улице Большая Красная. Сначала полицейских смутило то, что на иномарке отсутствуют госномера, а потом они еще и выяснили, что находящийся за ее рулем молодой человек не имеет права на управления таким транспортом. В отношении его составили протокол, а Lamborghini отправили на штарфстоянку.

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