11 августа в Казани в рамках проекта «Древо жизни» покажут чувашские сказки и фильм

Начало праздника в 18.00.

В этот четверг в 18.00 в казанском парке «Черное озеро» начнется праздник, посвященный чувашской культуре. Он пройдет в рамках проекта «Древо жизни», цель которого охранение и популяризацию родных языков и традиционной культуры народов Поволжья. Благодаря ему казанцев уже познакомили с марийскими и удмуртскими традициями.

Так, 11 августа гости праздника примут участие в чувашских играх и попробуют национальную кухню. А для детей в парке организуют две площадки. Одна игровую, а вторую с чувашскими сказками.

Кроме того, на празднике проведут для всех желающих различные мастер-классы, прочитают лекцию об истории чувашского народа, а также покажут под открытым небом фильм «Вулбар», снятый по мотивам национальной мифологии чувашей.

На сцене парка также выступят фольклорные коллективы, ансамбль «Янтал» из Чебоксарского музыкального училища (техникума) им. Ф.П.Павлова», многонациональная фолк группа «Zakaria».

Главным хедлайнером концерта станет этно-фолк группа из Чебоксар «Ярды» и народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина. Вечер завершится диджей-сетом на чувашские мелодии от известного казанского диджея Malsi Music.

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