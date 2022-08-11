В сентябре запустят движение по участку Большого Казанского кольца на улице Меховщиков

Работы там выполнены на 90%. Фото: metshin.ru

В этот четверг, 11 августа, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин проверил ход работ по строительству участка Большого Казанского кольца (БКК) – от улицы Магистральная до улицы Девятаева. Оказалось, что там все готово на 90%.

Как отметил градоначальник, движение транспорт в тестовом режиме на данному участке по улице Меховщиков будет запущено раньше установленного срока – в сентябре. Он уже поручил возобновить там курирование автобуса №31 по прежнему маршруту.

Но на обозначенном участке все еще предстоит сделать перильные и барьерные ограждения, подключить светофоры, нанести разметку и установить дорожные знаки, а также закончить переустройство сетей связи и наружного освещения. В итоге новая четырехполосная дорога свяжет проспект Победы и речной вокзал.

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