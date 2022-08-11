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Политика11 августа 2022 13:52

В аэропорту Казани торжественно встретили Героев России, вернувшихся с Донбасса

Высокие награды им лично вручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После нескольких недель отдыха в кругу семьи они снова вернуться на службу.

После нескольких недель отдыха в кругу семьи они снова вернуться на службу.

Фото: скриншот с видео

С оркестром и цветами встретили в аэропорту столицы Татарстана двух выпускника Казанского танкового училища, которые на днях получили из рук главы Минобороны РФ Сергея Шойгу высшую награду страны – Героя России.

Житель Пестрецов Иван Додосов и уроженец Алькеевского района Раиль Габдрахманов выполняли свой воинский долг в ходе проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Татарстанцы несли службу в Донбассе и почти год не видели своих родных.

После нескольких недель отдыха в кругу семьи Герои вновь вернутся в строй.

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