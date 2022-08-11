11 августа в Казани открыли еще четыре фаст-фуда «Вкусно – и точка»

До этого их обещали открыть еще 8 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На несколько дней позже заявленного в Казани открылись еще четыре ресторана «Вкусно – и точка», которые ранее работали под брендом McDonald's.

Речь идет о точках, расположенных по следующим адресам: улица Федосеевская, 1; улица Рихарда Зорге 66А; улица Марселя Салимжанова, 27; улица Вахитова, 1.

Напомним, до этого их обещали открыть еще 8 августа, но для подготовки понадобилось больше времени чем планировалось. Изначально.

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