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Политика11 августа 2022 12:50

В Актанышском районе похоронили добровольца-пенсионера, погибшего во время спецоперации на Украине

Он снова вызвался на службу 30 июня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

54-летний Артур Камалов, отслуживший в ДПС и вышедший на пенсию, 30 июня вызвался добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Входе боев он погиб 19 июля. Тело добровольца привезли в родной Актанышский район, где с ним перед похоронами простились родные, близкие и земляки.

- Камалов Артур Ильгизович, верный принятой присяге, погиб, защищая наш народ. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, - сказал во время траурной церемонии глав Исполкома Актанышского района Ленар Зарипов.

У погибшего осталось четверо детей.