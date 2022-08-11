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Общество11 августа 2022 11:38

В Марий Эл сезон охоты стартует с 20 августа

В республике уже начали выдавать разрешения на добычу диких животных
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для получения разрешения на охоту нужно написать соответствующее заявление и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

Для получения разрешения на охоту нужно написать соответствующее заявление и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной сезон охоты в Марий Эл начнется 20 августа 2022 года. При этом срок его действия не может быть менее 10 дней.

- Тем не менее при резком уменьшении поголовья животных Минприроды республики имеет право вести временное или территориальное ограничение на их добычу, - сообщили в ведомстве.

К слову, в Марий Эл уже начали выдавать разрешения на охоту. Для его получения необходимо написать заявление на право разрешения добычи охотничьих ресурсов и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

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