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Общество11 августа 2022 11:28

Власти Казани утвердили проект планировки будущей дороги в Приволжском районе

Ее проложат через улицы Уныш и Гареева
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Эта дорога обойдется в 54,8 миллиона рублей.

Эта дорога обойдется в 54,8 миллиона рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая дорога в Приволжском районе Казани будет построена в пределах улиц Уныш и Гареева. Она будет начинаться с пересечения с улицей Урманче, а заканчиваться перекрестком с улицей Батталовых. Проект планировки территории новой проезжей части уже утвержден постановлением Исполкома города.

Все работы по созданию этой дороги обойдутся в 54,8 миллиона рублей. Ее протяженность будет равна 1,6 километра. Согласно проекта, разрешенная скорость там будет равна 70 км/ч. К слову, помимо всего прочего, на данной дороге предусмотрена организация велосипедной дорожки.

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