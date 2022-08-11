Чувашский сыр Козий Камамбер был признан лучшим в России

Всего Ольга Кошелева из Чебоксар на всероссийский конкурс представила шесть видов сыра. Фото: agro.cap.ru

В конкурсе «Лучший сыр России 2022» приняли участие 172 сыроварней со всей страны. Было представлено 962 образцов. Их оценивали 100 экспертов и сомелье. Они пробовали сыр на вкус, а также обращали внимание на аромат, цвет и внешний вид. В итоге победили продукты из Чувашии, которые представляла Ольга Кошелева.

- Она предоставила для дегустации шесть видов сыра, пять из которых получили награды. Так, сыр Кроттен получил бронзовую медаль, Валансе, Шеврет и Козья Гауда завоевали серебро. Но и победителем, а также обладателем Гран При, стал сыр Козий Камамбер, - сообщила пресс-служба Минсельхоз республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram